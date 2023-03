Френските сили за сигурност отново влязоха в сблъсъци с протестиращи, когато участниците в протеста се опитваха да спрат изграждането на резервоари за земеделската промишленост в югозападната част на страната, съобщиха кореспонденти на АФП.

Сцените на насилие в Саит-Солин в Западна Франция се случиха след дни на бурни протести в цялата страна заради пенсионната реформа на президента Еманюел Макрон, която предизвика отмяната на посещението на краля на Обединеното кралство Чарлз III.

Късно сутринта тръгна дълго шествие, в което се включиха най-малко 6000 души според местните власти и около 25 000 според организаторите.

Повече от 3 000 служители на силите за сигурност са били разположени на място, като според официални лица е имало "поне 1 000" потенциално агресивни активисти, включително някои от Италия.

#BREAKING : Multiple police vehicles set on fire during protest over construction of water reservoirs in Sainte-Soline, France; Molotov cocktails thrown pic.twitter.com/aD2t7ew1cu

Около строителната площадка, защитавана от полицията, бързо избухнаха ожесточени сблъсъци между силите за сигурност и радикални бойци.

Протестиращите са хвърляли множество предмети и самоделни експлозиви, а полицията е отговаряла със сълзотворен газ и водни оръдия.

"Докато страната се надига в защита на пенсиите, ние едновременно с това ще се изправим в защита на водата", заявиха организаторите, събрали се под знамето "Bassines non merci" ("Не на язовирите, благодаря").

Единадесет души вече бяха задържани, след като полицията иззе хладно оръжие, включително ножове за месо, както и експлозиви.

#BREAKING: Clashes erupt between police and demonstrators during protest over construction of water reservoirs in Sainte-Soline, France; dozens of injuries reported pic.twitter.com/SwfFgAzvpI