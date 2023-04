Мобилизираните за войната в Украйна са получили пратки от "Единна Русия", които съдържат "икони", изобразяващи президента Владимир Путин. Военните са решили по този начин да ги поздравят за Великден, съобщава каналът за телеграми "Перм 36.6", предава „The Moscow Times”.

Във видеото, което е изпратено от мобилизиран мъж, се вижда как "подаръкът" се разопакова. От кутия с логото на партията изваждат бутилка светена вода, пакет пластмасови чаши, овесени ядки и други зърнени храни. След това военнослужещият намира прозрачна торбичка с надпис "За молитва", в която има "икони" с Путин.

