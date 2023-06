Земетресение от 4,2 по Рихтер е регистрирано в Сърбия, съобщи Европейският средиземноморски сеизмичен център.

Трусът е станал в 12:11 ч. местно време, на 44 км югоизточно от Крагуевац. Епицентърът е бил с дълбочина 2 км.

🔔#Earthquake (#земљотрес) M4.6 occurred 24 km NW of #Kruševac (#Serbia) 3 min ago (local time 12:11:53). More info at:

