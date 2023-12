Четиринадесет новооткрити вида оси са кръстени на злодеите далеци от "Доктор Кой" по случай 60-годишнината на популярния научнофантастичен сериал, предаде ДПА. Насекомите, които са от рода "Далек", са сред 619-те нови вида оси, описани тази година от специалистите на Природонаучния музей в Лондон. Извънземните мутанти-воини са страховитите злодеи в дългогодишния телевизионен сериал на Би Би Си.

Вид оси от Коста Рика - Dalek nationi, също е в чест на Тери Нейшън, уелският сценарист и писател, създал расата мутанти, ужасявала децата в последните шест десетилетия. "Мислех, че това е добро име за вид и малко забавно, тъй като бях голям фен на "Доктор Кой" в детските си години", казва д-р Джон Нойес, който е научен сътрудник в лондонския музей.

