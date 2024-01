Американският режисьор и носител на "Оскар" Мартин Скорсезе беше приет от папа Франциск на частна аудиенция във Ватикана, предаде ДПА.

Двамата се срещнаха за кратко. Известният кинодеец подари книга на главата на Римокатолическата църква.

Роденият в Ню Йорк Мартин Скорсезе е израснал в италианско католическо семейство. Много от филмите на режисьора, дори епосите му за мафията, са пропити с католически теми.

🎥HIGHLIGHTS | Pope Francis met this morning with the renowned American director and producer Martin Scorsese, 81, at the Vatican. Scorsese is currently working on a film about Jesus. pic.twitter.com/KTMUgI4iDR