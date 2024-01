Мартин Скорсезе не възнамерява да си взима почивка след "Убийците на цветната луна" и планира да заснеме следващия си филм за основите на учението на Христос по-късно тази година, съобщи електронното издание "Скрийн дейли".

В интервю за изданието "Лос Анджелис таймс" Скорсезе споделя, че заедно с режисьора и критик Кент Джоунс са завършили работата по сценария за продукцията, която се предвижда да продължи около 80 минути - доста по-малко от 206-минутния "Убийците на цветната луна" и 209-минутния "Ирландецът" от 2019 г.

Предстоящият проект е базиран на романа "Животът на Исус" от 1973 г. на японеца Шюсаку Ендо. Покойният католически писател е автор на романа "Мълчание" от 1966 г., който Скорсезе адаптира пред 2016 г. с участието на Андрю Гарфийлд, Адам Драйвър и Лиъм Нийсън. Историята ще се развива предимно в наши дни и ще бъде заснета по достъпен начин.

