Френската полиция задържа 79 души, след като протестиращи нахлуха в главния пазарен комплекс на едро в района на Париж по време на общонационалните демонстрации на фермерите.

Протестиращите са влезли за кратко в складовата зона на пазара в Рунжи, южно от Париж, и са нанесли щети. Те бяха изведени от силите за сигурност.

