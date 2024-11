Иранка, която се разсъблече на публично място в родината си, за да протестира срещу тормоза от страна на службите за сигурност, беше арестувана. Младата жена, студентка в престижния университет "Азад" в Техеран, била преследвана от агенти на службите за сигурност, които смятали, че тя не спазва задължителните правила за ислямско облекло. В знак на протест тя се разсъблече по бельо пред университета.

What a hero Ahou Daryaei is. She couldn't know the rest of the world would witness her courage. She wasn't performing for anyone. She stood alone to challenge a patriarchal Iranian state, steeped in violent misogyny. Hopefully, the world's eyes will protect her. 🙏#AhouDaryaei pic.twitter.com/rXg1rmZ06n