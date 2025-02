Преди няколко дни бразилецът Неймар финализира трансфера си в Сантос, а сега привлече вниманието с начина, по който пристигна за първата си тренировката в бразилския клуб. Той пристигна на тренировъчното игрище час преди началото на заниманието с хеликоптер.

Неймар е спечелил по 1,12 млн. евро за всяко докосване на топката през 2024 г.

Neymar arriving via helicopter 🚁 for his 1st day of practice with Santos…

