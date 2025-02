Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял с руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски за незабавно започване на преговори за край на войната в Украйна. Тръмп и Путин са се договорили за създаване на преговорни екипи. Американският държавен глава съобщи, че разговорът със Зеленски е минал много добре.

Американският президент написа в Truth Social:

"Току-що имах дълъг и изключително продуктивен телефонен разговор с президента на Русия Владимир Путин. Обсъждахме Украйна, Близкия изток, енергетиката, изкуствения интелект, силата на долара и различни други теми. Както и двамата се съгласихме, искаме да спрем милионите смъртни случаи във войната между Русия и Украйна. Президентът Путин дори използва моето много силно мото на кампанията - „ЗДРАВ РАЗУМ“. Също така се съгласихме нашите екипи да започнат преговори незабавно. Ще стартираме, като се обадим на президента Зеленски, за да го информираме за разговора - нещо, което ще направя в момента".

„Помолих държавния секретар Марко Рубио, директора на ЦРУ Джон Ратклиф, съветника по националната сигурност Майкъл Уолц и посланика и специалния пратеник Стив Уиткоф да водят преговорите, които, твърдо вярвам, ще бъдат успешни”, пише още Тръмп.

Той заяви, че милиони са загинали във война, която нямало да се случи, ако той е бил президент. „Не трябва да се губят повече животи!”, коментира президентът на САЩ.

Малко по-късно Тръмп публикува ново съобщение в Truth Social:

„Току-що говорих с президента на Украйна Володимир Зеленски. Разговорът мина много добре. Той, като президента Путин, иска да постигне мир. Обсъдихме различни теми, свързани с войната, но най-вече срещата, която се организира в петък в Мюнхен, където вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио ще ръководят делегацията. Надявам се, че резултатите от тази среща ще бъдат положителни. Време е да спрем тази нелепа война, в която има много смърт и разрушение.”

Президентът на Украйна потвърди разговора си и Тръмп. Той написа в X:

„Дълго говорихме с президента на САЩ за възможностите за постигане на мир, обсъдихме нашата готовност да работим заедно на екипно ниво, както и технологичните възможности на Украйна. Благодарен съм на президента Тръмп за неговия интерес към това, което можем да постигнем заедно… Президентът Тръмп сподели подробности от разговора си с Путин. Никой не иска мир повече от Украйна. Заедно със САЩ ние начертаваме нашите следващи стъпки за спиране на руската агресия и осигуряване на траен, надежден мир. Както каза президентът Тръмп - нека го направим. Разбрахме се да поддържаме по-нататъшни контакти и да планираме предстоящи срещи.”

