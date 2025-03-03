Най-заслужилите дейци в киноиндустрията бяха отличени

Най-бляскавата нощ в света на киното настъпи. 97-ото издание на наградите "Оскар" отличи най-заслужилите в света на киноизкуството. 

Това се случи на бляскава церемония в Dolby Theatre. И въпреки че обявяването на номинираните в различните категории бе отложено заради опустошителните пожари в Холивуд, "Оскарите" отново се завърнаха с познатото си величие.

Церемонията можехте да наблюдавате ексклузивно само в ефира на KINO NOVA.

Кои са големите победители на изданието през 2025 година? 

Харисън Форд няма да е водещ на церемонията на „Оскарите“

Най-добра поддържаща мъжка роля

Кийран Кълкин, “Истинска болка” - победител
Юра Борисов, “Анора”
Гай Пиърс, “Бруталистът”
Едуард Нортън, “Напълно непознат”
Джеръми Стронг, “Стажантът”

Най-добър грим и прическа 

“Различен човек”
“Емилия Перес”
“Носферату”
“Веществото” - победител
“Злосторница”

Най-добри костюми

“Напълно непознат”
“Конклав”
“Гладиатор 2”
“Носферату”
“Злосторница” - победител

Най-добра музика

“Бруталистът” - победител
“Конклав”
“Емилия Перес”
“Злосторница”
“Дивият робот”

"Оскари" 2025: Рекорди, интересни съвпадения и любопитни факти (ГАЛЕРИЯ)

Най-добър късометражен филм

Anuja
A Lien
„Аз не съм робот“ - победител
„Последният рейнджър“
„Човекът, който не можеше повече да мълчи“ 

Най-добър анимационен късометражен филм

Beautiful men
„В сянката на кипариса“ - победител
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!

Най-добър продуктов дизайн

“Бруталистът”
“Конклав”
“Дюн: Втора част”
“Носферату”
“Злосторница” - победител

Най-добър адаптиран сценарий

“Напълно непознат”
“Конклав” - Питър Стронг - победител
“Емилия Перес”
“Момчетата от “Никел”
Sing Sing

Най-добър оригинален сценарий

“Анора” - Шон Бейкър - победител
“Бруталистът”
“Истинска болка”
“5 септември”
“Веществото”

Най-добра поддържаща женска роля

Моника Барбаро, “Напълно непознат”
Ариана Гранде, “Злосторница”
Фелисити Джоунс, “Бруталистът”
Изабела Роселини, “Конклав”
Зоуи Салдана, “Емилия Перес” - победител

Оригинална песен за филм 

“El Mal”, “Емилия Перес” - победител
“Like A Bird”, Sing Sing
“The Journey”, The Six Triple Eight
“Mi Camino”, “Емилия Перес”
“Never Too Late”, “Елтън Джон: Никога не е късно”

Най-добър чуждоезичен филм

I’m Still Here – Бразилия - победител
The Girl With the Needle – Дания
“Емилия Перес” – Франция
The Seed of the Sacred Fig – Германия
Flow – Латвия

Най-добър късометражен документален филм

Death by Numbers
I Am Ready, Warden
Incident
Instruments of a Beating Heart
The Only Girl in the Orchestra - победител

Най-добър документален филм 

Black Box Diaries
No Other Land - победител
Porcelain War
Soundtrack to a Coup d’Etat
Sugarcane

Най-добра анимация

“Отвътре навън 2”
“Flow” - победител
“Мемоарите на един охлюв”
“Уолъс и Громит: Проклятието на заека”
“Дивият робот”

Най-добър монтаж

“Анора” - Шон Бейкър - победител
“Бруталистът”
“Конклав”
“Емилия Перес”
“Злосторница”

Най-добра звукорежисура

“Напълно непознат”
“Дюн: Втора част” - победител
“Емилия Перес”
“Злосторница”
“Дивият робот”

Най-добри визуални ефекти

“Пришълецът: Ромул”
“Better Man: Роби Уилямс”
“Кралството на планетата на маймуните”
“Злосторница”
“Дюн: Втора част” - победител

Най-добра женска роля

Деми Мур, “Веществото”
Синтия Ериво, “Злосторница”
Карла София Гаскон, “Емилия Перес”
Майки Мадисън, “Анора” - победител
Фернанда Торес, “Все още съм тук”

Най-добра мъжка роля

Ейдриън Броуди, “Бруталистът” - победител
Тимъти Шаламе, “Напълно непознат”
Себастиан Стан, “Стажантът”
Ралф Файнс, “Конклав”
Колман Доминго, Sing Sing

Най-добър режисьор

Шон Бейкър, “Анора” - победител
Брейди Корбет, “Бруталистът”
Джеймс Манголд, “Напълно непознат”
Жак Одиар, “Емилия Перес”
Корали Фаржеа, “Веществото”

Операторско майсторство

“Бруталистът” - победител
“Дюн: Втора част”
“Емилия Перес”
“Мария”
“Носферату”

Най-добър филм

“Анора” - победител
“Бруталистът”
“Напълно непознат”
“Конклав”
“Дюн: Втора част”
“Все още съм тук”
“Момчетата от “Никел”
“Веществото”
“Злосторница”
“Емилия Перес”

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Редактор: Цветина Петкова