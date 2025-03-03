Снимка: БТА
Най-заслужилите дейци в киноиндустрията бяха отличени
Най-бляскавата нощ в света на киното настъпи. 97-ото издание на наградите "Оскар" отличи най-заслужилите в света на киноизкуството.
Това се случи на бляскава церемония в Dolby Theatre. И въпреки че обявяването на номинираните в различните категории бе отложено заради опустошителните пожари в Холивуд, "Оскарите" отново се завърнаха с познатото си величие.
Церемонията можехте да наблюдавате ексклузивно само в ефира на KINO NOVA.
Кои са големите победители на изданието през 2025 година?
Харисън Форд няма да е водещ на церемонията на „Оскарите“
Най-добра поддържаща мъжка роля
Кийран Кълкин, “Истинска болка” - победител
Юра Борисов, “Анора”
Гай Пиърс, “Бруталистът”
Едуард Нортън, “Напълно непознат”
Джеръми Стронг, “Стажантът”
A real pleasure for Kieran Culkin!— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Congratulations on winning the Oscar for Best Supporting Actor. #Oscars pic.twitter.com/khq888KgJY
Най-добър грим и прическа
“Различен човек”
“Емилия Перес”
“Носферату”
“Веществото” - победител
“Злосторница”
It’s time to pump it up!— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
THE SUBSTANCE wins the Oscar for Best Makeup and Hairstyling. #Oscars pic.twitter.com/hni3Wk21RP
Най-добри костюми
“Напълно непознат”
“Конклав”
“Гладиатор 2”
“Носферату”
“Злосторница” - победител
Paul Tazewell will help you be popular!— The Academуy (@TheAcademy) March 3, 2025
Congratulations on winning the Oscar for Best Costume Design. #Oscars pic.twitter.com/nknkPvoeBN
Най-добра музика
“Бруталистът” - победител
“Конклав”
“Емилия Перес”
“Злосторница”
“Дивият робот”
A monumental achievement. Daniel Blumberg is the winner of this year's Best Original Score for THE BRUTALIST. #Oscars pic.twitter.com/OdtAk7SLkX— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
"Оскари" 2025: Рекорди, интересни съвпадения и любопитни факти (ГАЛЕРИЯ)
Най-добър късометражен филм
Anuja
A Lien
„Аз не съм робот“ - победител
„Последният рейнджър“
„Човекът, който не можеше повече да мълчи“
Congratulations, I’M NOT A ROBOT is taking home the Oscar for Best Live Action Short Film! #Oscars pic.twitter.com/ckRjjhInNs— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Най-добър анимационен късометражен филм
Beautiful men
„В сянката на кипариса“ - победител
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!
The Oscar for Best Animated Short Film goes to Shirin Sohani and Hossein Molayemi for IN THE SHADOW OF THE CYPRESS! #Oscars pic.twitter.com/0ctJ5SaIqE— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Най-добър продуктов дизайн
“Бруталистът”
“Конклав”
“Дюн: Втора част”
“Носферату”
“Злосторница” - победител
It’s all grand, and it’s all gold!— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Congratulations to the WICKED production design team for bringing the magic of Oz to life. #Oscars pic.twitter.com/qCRDJYMtoz
Най-добър адаптиран сценарий
“Напълно непознат”
“Конклав” - Питър Стронг - победител
“Емилия Перес”
“Момчетата от “Никел”
Sing Sing
White smoke from the chapel chimney — it’s been decided: CONCLAVE wins the Oscar for Best Adapted Screenplay. #Oscars pic.twitter.com/RUxike1NUg— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Най-добър оригинален сценарий
“Анора” - Шон Бейкър - победител
“Бруталистът”
“Истинска болка”
“5 септември”
“Веществото”
This win shines like a 4-carat diamond ring!— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Congratulations to Sean Baker on the Oscar for Best Original Screenplay. #Oscars pic.twitter.com/tVzLT4ysDF
Най-добра поддържаща женска роля
Моника Барбаро, “Напълно непознат”
Ариана Гранде, “Злосторница”
Фелисити Джоунс, “Бруталистът”
Изабела Роселини, “Конклав”
Зоуи Салдана, “Емилия Перес” - победител
Оригинална песен за филм
“El Mal”, “Емилия Перес” - победител
“Like A Bird”, Sing Sing
“The Journey”, The Six Triple Eight
“Mi Camino”, “Емилия Перес”
“Never Too Late”, “Елтън Джон: Никога не е късно”
Clément Ducol, Camille and Jacques Audiard win the Oscar for Best Original Song for 'El Mal' from EMILIA PÉREZ! #Oscars pic.twitter.com/NzlMtPpBkO— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Най-добър чуждоезичен филм
I’m Still Here – Бразилия - победител
The Girl With the Needle – Дания
“Емилия Перес” – Франция
The Seed of the Sacred Fig – Германия
Flow – Латвия
Brazil snags the Oscar for Best International Feature Film. Congratulations to the cast and crew of I'M STILL HERE! 🇧🇷 #Oscars pic.twitter.com/uT5ELiigMg— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Най-добър късометражен документален филм
Death by Numbers
I Am Ready, Warden
Incident
Instruments of a Beating Heart
The Only Girl in the Orchestra - победител
THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA wins the Oscar for Best Documentary Short Film. Congratulations! #Oscars pic.twitter.com/xJOlW2TTYb— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Най-добър документален филм
Black Box Diaries
No Other Land - победител
Porcelain War
Soundtrack to a Coup d’Etat
Sugarcane
Congratulations to NO OTHER LAND, this year's Best Documentary Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/VHY12iych9— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Най-добра анимация
“Отвътре навън 2”
“Flow” - победител
“Мемоарите на един охлюв”
“Уолъс и Громит: Проклятието на заека”
“Дивият робот”
The tears are flowing. FLOW secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/3RPVaLBz84— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Най-добър монтаж
“Анора” - Шон Бейкър - победител
“Бруталистът”
“Конклав”
“Емилия Перес”
“Злосторница”
Sean Baker makes the final cut!— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Congratulations on the Oscar for Best Film Editing. #Oscars pic.twitter.com/h8lQa0psSu
Най-добра звукорежисура
“Напълно непознат”
“Дюн: Втора част” - победител
“Емилия Перес”
“Злосторница”
“Дивият робот”
As written! DUNE: PART TWO wins the Oscar for Best Sound. #Oscars pic.twitter.com/1E72Xjn6PF— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Най-добри визуални ефекти
“Пришълецът: Ромул”
“Better Man: Роби Уилямс”
“Кралството на планетата на маймуните”
“Злосторница”
“Дюн: Втора част” - победител
The visions are clear now. DUNE: PART TWO wins the Oscar for Best Visual Effects. #Oscars pic.twitter.com/qqHvpjrNYK— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Най-добра женска роля
Деми Мур, “Веществото”
Синтия Ериво, “Злосторница”
Карла София Гаскон, “Емилия Перес”
Майки Мадисън, “Анора” - победител
Фернанда Торес, “Все още съм тук”
Academy Award winner Mikey Madison has a nice ring to it! Congratulations on winning the Oscar for Best Actress. #Oscars pic.twitter.com/90ILXEsbXa— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Най-добра мъжка роля
Ейдриън Броуди, “Бруталистът” - победител
Тимъти Шаламе, “Напълно непознат”
Себастиан Стан, “Стажантът”
Ралф Файнс, “Конклав”
Колман Доминго, Sing Sing
The Oscar for Best Actor goes to Adrien Brody! #Oscars pic.twitter.com/O95NtIsleQ— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Най-добър режисьор
Шон Бейкър, “Анора” - победител
Брейди Корбет, “Бруталистът”
Джеймс Манголд, “Напълно непознат”
Жак Одиар, “Емилия Перес”
Корали Фаржеа, “Веществото”
Now that’s a fairy-tale ending! Congratulations to Sean Baker on winning Best Directing for ANORA. #Oscars pic.twitter.com/byyQyxfW4R— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Операторско майсторство
“Бруталистът” - победител
“Дюн: Втора част”
“Емилия Перес”
“Мария”
“Носферату”
A vision in every frame. Congratulations to Lol Crawley on winning Best Cinematography for THE BRUTALIST. #Oscars pic.twitter.com/uK5f2UbDEN— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Най-добър филм
“Анора” - победител
“Бруталистът”
“Напълно непознат”
“Конклав”
“Дюн: Втора част”
“Все още съм тук”
“Момчетата от “Никел”
“Веществото”
“Злосторница”
“Емилия Перес”
Three Oscars. What about four? #Oscars— The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025
Congratulations to ANORA, this year's Best Picture winner! pic.twitter.com/zyC7dw3WhX
ВСИЧКО ЗА „ОСКАРИТЕ” ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петкова