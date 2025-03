Военновъздушните сили на Южна Корея съобщиха, че един от техните изтребители неволно е пуснал осем бомби на грешно място по време на тренировка. В резултат на това са пострадали най-малко 7 цивилни, четирима от които са със сериозни наранявания. Щети са нанесени на две къщи и една църква.

„Осем бомби с общо предназначение MK-82 бяха необичайно изпуснати от самолет KF-16, като са се приземили извън определения обсег на стрелба“, заявиха ВВС. Инцидентът е станал към 10:00 ч. в Почеон, на около 25 км южно от силно укрепената граница с КНДР.

The Republic of Korea Air Force (ROKAF) has announced that during a Joint-Exercise today with the U.S. Air Force, a KF-16 Multirole Fighter “accidentally dropped” at least 8 Mk-82 500lb Bombs on the Town of Dong-myeon in the Gyeonggi Province of South Korea, less than 12 Miles… pic.twitter.com/9DMSu3pDSi — OSINTdefender (@sentdefender) March 6, 2025

„Дълбоко съжаляваме за непреднамереното изпускане на бомбите. Пожелаваме на ранените бързо възстановяване“, казаха ВВС.

Те обясниха, че са създали комитет за реагиране при бедствия и аварии, който да разследва инцидента. Освен това посочиха, че ще предприемат всички необходими мерки, включително компенсация за нанесените щети.

🇰🇷 SOUTH KOREA ACCIDENTALLY BOMBS ITSELF!



A KF-16 fighter jet accidentally dropped eight MK-82 bombs on houses and a church, Yonhap news agency reports.



The bombs fell in a residential area of ​​the city of Pocheon, injuring seven people, four of whom are in serious condition.… pic.twitter.com/YJ6eoWBnke — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 6, 2025

Военновъздушните сили заявиха още, че машината е „участвала в учения с бойна стрелба, в които се включили както ВВС, така и армията“. В съвместната подготовка участвали и САЩ.

#BREAKING: Shells hit homes during U.S.-South Korean military exercise north of #Seoul, at least 7 injured#AirForce says KF-16 fighter jet accidentally dropped 8 bombs in residential area-BNO pic.twitter.com/PiiVbXwexN — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) March 6, 2025

Редактор: Цветина Петкова