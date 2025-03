Снимка на украинския президент Володимир Зеленски, позиращ пред картина, изобразяваща горящия Кремъл, публикувана от списание „Тайм“, предизвика силното раздразнение на Москва, предаде ДПА.

„Това вероятно най-добре показва нивото на интелектуално развитие и вътрешното състояние на тези, които позират за подобни снимки“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по повод снимката, публикувана в понеделник от американското списание, предаде държавната новинарска агенция ТАСС.

Списанието определи репортажа си като ексклузивен материал за крайния резултат от войната в Украйна.

Zelenskyy has decorated his modest wartime living quarters at the presidential administration in Kyiv with paintings depicting the Kremlin in flames and Ukrainian soldiers advancing into Russia's Kursk region pic.twitter.com/YO3cY238Bg