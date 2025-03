Руски православен свещеник беше осъден на 14 дни затвор, след като през 2014 г. позирал на снимка с украинския национален флаг, предаде „Ройтерс”, като се позова на негови съобщения в социалните мрежи и на руските медии.

Николай Савченко публикува в социалните мрежи, че полицията е пристигнала в църквата, в която е свещеник, за да го арестува. По думите му той е осъден по обвинения за позиране с екстремистки символ.

Руската православна църква твърдо подкрепя войната срещу Украйна и вече е наказала десетки свещеници, които са се противопоставили на официалната ѝ линия, като например са прочели молитва за мир, вместо за победа.

Осъдиха руснак на 14 години затвор за държавна измяна в полза на Украйна

Миналата година свещеникът, който отслужи възпоменателна служба за покойния опозиционен лидер Алексей Навални, беше отстранен от длъжност и му беше наложено да изтърпи тригодишно „покаяние“.

Russia: Orthodox priest Nikolai Savchenko of the Church of St. Peter in Saint Petersburg was taken away straight from his church by Putin's gestapo.

The priest was arrested upon discovery of an old photograph of him holding a Ukrainian flag in 2014 after Russia invaded Crimea. pic.twitter.com/TZ54fjsc3r