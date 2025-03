• Списание The Atlantic публикува пълния обмен на съобщения между високопоставени служители на Белия дом по време на ударите на САЩ в Йемен

• Главният редактор на The Atlantic Джефри Голдбърг е бил добавен по погрешка към групов чат в криптираната платформа Signal, където са се водили разговорите

• Първоначално списанието не публикува всички съобщения, за да не разкрие класифицирана информация, но Голдбърг реши да напави всички тях публично достояние, след като Белият дом го обвини в лъжа

• Съобщенията показват, че министърът на отбраната Пийт Хегсет споделя информация за ударите, както и актуализации за поразените цели

• Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс коментира, че журналистът от The Atlantic е „преувеличил“ значението на разкритата информация

Изданието The Atlantic публикува втора статия във връзка със скандала, разразил се, след като журналистът Джефри Голдбърг беше случайно добавен към групов чат в приложението Signal с високопоставени представители на правителството. "Signal-гейт" продължава, като този път излизат повече подробности за това, което според главния редактор Голдбърг съветниците на Тръмп са споделили в общ чат за ударите срещу Йемен. Новият материал обвинява администрацията, че омаловажава значението на съобщенията, пише Би Би Си.

Статията е публикувана, след като Белият дом и висши служители увериха, че няма класифицирана информация, споделена в груповия чат в Signal. Доверието към Голдбърг също беше атакувано от министъра на отбраната Пийт Хегсет и съветника по националната сигурност Майк Уолц. Ето защо Голдбърг решава да направи публично достояние пълния текст.

Какво пише в изтеклия чат от американската военна група

"Изявленията на Хегсет, Габард, Ратклиф и Тръмп, съчетани с твърденията на много служители на администрацията, че лъжем относно съдържанието на текстовете в Signal, ни накараха да вярваме, че хората трябва да ги видят, за да стигнат до свои собствени заключения. Съществува ясен обществен интерес от разкриване на информацията, която съветниците на Тръмп са включили в незащитени комуникационни канали, особено защото висшестоящи фигури се опитват да омаловажат значението на споделените съобщения", пише Голдбърг.

Новоразкритата информация включва описани от министъра на отбраната Пийт Хегсет планове за въздушни удари срещу Йемен. Съветникът по националната сигурност Уолц отговаря с резултатите от ударите и тогава вицепрезидентът Джей Ди Ванс и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф отправят похвали и поздравления.

В друга част от чата, публикуван в сряда, служител, който изглежда е директорът на Националния център за борба с тероризма Джо Кент, обсъжда времето за потенциални удари срещу Йемен. В съобщението си той отбелязва, че метеорологичните условия не са от значение за бомбардировките и същите опции ще съществуват и по-късно. Той също така пише, че израелците са очаквали отмъщение от хутите и са поискали доставките им да бъдат изпълнени, ако трябва да извършват свои собствени операции.

Размяната на съобщения започва в 15:44 ч. GMT на 15 март, 31 минути преди излитането на първите американски военни самолети. В последващ текст се споменават допълнителни оръжия и тайминг. После Майк Уолц пише съобщение, съдържащо разузнавателна информация в реално време. Това води до вълна от положителни реакции от хората в чата. По-късно същия следобед Хегсет съобщава, че атаките ще продължат през цялата нощ.

Тръмп: Груповият чат в Signal е единствената грешка на администрацията ми

Най-значимите от новите съобщения, публикувани от "Атлантик", разкриват информация за ракетните удари в реално време.

BREAKING from The Atlantic:



Editor in chief Jeffrey Goldberg has released the Signal war plans text thread:



Here Are the Attack Plans That Trump's Advisers Shared on Signal. https://t.co/CbFDHzgEGf pic.twitter.com/B36PBLpdmj