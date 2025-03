Вашингтон разглежда сериозен пробив в сигурността в сърцето на администрацията на Доналд Тръмп. Според разследване на The Atlantic журналистът Джефри Голдбърг е бил случайно добавен към групов чат в приложението Signal, който включвал високопоставени представители на правителството, сред които вицепрезидентът Джей Ди Ванс, министърът на отбраната Пийт Хегсет и съветникът по националната сигурност Майк Уолц.

Темата на обсъжданията била атаките срещу подкрепяните от Иран хути в Йемен. Голдбърг твърди, че е видял класифицирани военни планове за ударите, включително оръжейни пакети, цели и времеви рамки - два часа преди атаките да бъдат осъществени.

Кои са основните разкрития

1. Вицепрезидентът Ванс поставя под въпрос решението на Тръмп

Според Голдбърг в чата Ванс изразил съмнения относно военната операция, заявявайки:

"Мисля, че правим грешка".

Той обяснил, че атаките срещу хутите, които нападат кораби в Суецкия канал, обслужват повече интересите на Европа, отколкото на САЩ, тъй като европейската търговия зависи в по-голяма степен от този маршрут.

"Не съм сигурен, че президентът осъзнава колко несъвместимо е това спрямо сегашното му послание за Европа," добавил Ванс.

Той предупредил, че ударите могат да доведат до рязко повишаване на цените на петрола.

Все пак, Ванс заявил, че ще подкрепи решението, но би предпочел да се изчака още месец.

По-късно говорител на Ванс изпратил изявление до Голдбърг, в което подчертава, че Тръмп и Ванс впоследствие са обсъдили въпроса и са „в пълно съгласие“ по темата.

Администрацията на Тръмп по погрешка добави журналист в чат за военните си планове

2. Критики към Европа

Въпреки аргументите за необходимостта от удара, Ванс не бил убеден:

"Ако смятате, че трябва да го направим - добре, да го направим. Просто мразя отново да спасяваме Европа".

