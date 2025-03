В Хонконг започна местното издание на изложението "Арт Базел", което ще продължи до неделя, предаде Синхуа. В Конгресния и изложбен център ще бъдат представени произведения на изкуството от 240 галерии от цял свят.

Тазгодишното издание в Хонконг на най-големия панаир за изкуство в света включва шест раздела, които насочват вниманието както към водещи галерии, така и към независими художници.

The first VIP day of Art Basel Hong Kong 2025 on March 26th attracted young collectors and revealed a fair-wide emphasis on art from the Asia Pacific region.https://t.co/HdPr0U9BqQ — Artsy (@artsy) March 27, 2025

Организаторите отбелязват, че местните колекционери и тези от континенталната част на Китай са двете най-големи групи участници тази година. Освен това се наблюдава засилено присъствие на колекционери от Югоизточна Азия, особено от Сингапур и Филипините, отбелязва Синхуа.

Art Basel 2025🎨 is now open until Mar 30, featuring 289 galleries from 42 countries. Highlights include Betty Muffler's "Ngangkari Ngura" and 18 large-scale installations in the "Encounters" sector. Don't miss the "Sun Moon Star" pop-up bar offering unique drinks and snacks.🍸 pic.twitter.com/NOtnfGiCgI — Hong Kong (@discoverhk) March 27, 2025

На отделно събитие главният изпълнителен директор на "Арт Базел" Ноа Хоровиц каза, че ролята на Хонконг да свързва континенталната част на страната с останалия свят е ползотворна.

Coming Soon: White Cube at Art Basel Hong Kong (26–30 March 2025)#WhiteCube returns to the 2025 edition of #ArtBaselHongKong with a selection of works by artists including Enrico David, Tracey Emin, Shao Fan, Zhou Li, Marina Rheingantz, Park Seo-Bo​, Lee Ufan and Liu Wei, among… pic.twitter.com/hipEDGRcjH — White Cube (@_WhiteCube) March 21, 2025

Изложението "Арт Базел" е основано в Базел, Швейцария, през 1970 г. Първото му издание в Хонконг е през 2013 г. Сега то се провежда всяка година в Базел, Маями, САЩ, и Хонконг.

