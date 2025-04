ChatGPT помогна на жена да диагностицира рядкото заболяване на сина си след като 17 лекари не успяха да се справят. В рамките на секунди инструментът с изкуствен интелект предложи възможно състояние: Синдром на превързаната връв, рядко неврологично заболяване, което засяга гръбначния мозък.

Чатботът с изкуствен интелект не само идентифицира правилно рядкото заболяване, но и помогна на семейството да получи лечението, от което 4-годишното дете спешно се нуждае.

In a peak AI vs doctors moment, a new revelation has come forward when a desperate mother takes the help of ChatGPT to find out what’s wrong with her 4-year-old son after 17 doctors failed to provide the right diagnosis and treatment.



