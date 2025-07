Френските авиационни диспечери започнаха двудневна стачка, за да поискат по-добри условия на труд, което прекъсна пътуванията на десетки хиляди хора в началото на летния туристически сезон.

Гражданската авиационна администрация DGAC поиска от авиокомпаниите да отменят някои от полетите си, за да се гарантира, че има достатъчно диспечери на работа. Стачката засегна въздушния трафик в цяла Западна Европа.

A strike by air traffic controllers is disrupting travel to, from and over France https://t.co/MmveyNOvmP pic.twitter.com/IP7znUuTRP

Ryanair съобщи, че е принудена да отмени 170 полета, което засяга 30 000 пътници. „За пореден път европейските семейства са взети за заложници от френските авиационни диспечери“, каза главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри.

🇫🇷✈️ French air traffic controllers staged the second day of a two-day #strike on Friday, prompting the cancellation of hundreds of #flights not just to-and-from #France but also overflying the country as summer holidays kick off 👇 pic.twitter.com/x6QcLOKDXE