33-годишният мъж поиска да излезе от ареста
Софийският апелативен съд разгледа искането за по-лека мярка за неотклонение на обвинения в тероризъм Стоян Денчев. Той застана пред съда за втори път, след като подпали гората над великотърновските квартали „Бузлуджа“ и „Чолаковци“. Решено беше той да остане в ареста.
Делото срещу 33-годишния мъж се води по чл. 108а от Наказателния кодекс, тъй като деянието е извършено в условия на изключителна пожарна опасност и е създало реална заплаха за живота и здравето на хората.
Съмнения за умишлен палеж във великотърновското село Батак
Според видеозаписи от охранителни камери обвиняемият е направил три опита, преди да успее да подпали боровата гора край Велико Търново. Пожарът е изпепелил около 30 декара насаждения. В непосредствена близост до огнището се намират училище и бензиностанция.
Преди седмица Софийският градски съд му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.Редактор: Мария Барабашка
