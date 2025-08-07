Снимка: iStock
-
Продължава борбата с горските пожари в Сакар и Пирин
-
В Италия започва изграждането на най-дългия мост в света
-
Спортни новини (06.08.2025 - лятна късна)
-
Автомагистрала „Марица“ е отворена за движение
-
Година след като крокодил беше открит в столичен квартал, сега се радва на щастлив живот в зоопарка
-
Нови правила за тротинетките: Задължителна каска, застраховка и забрана за каране през нощта
Пред ученици, учители и директори ще бъдат представени информационни видеоклипове, обясняващи вредите
Започва нова кампания срещу употребата на вейпове, райски газ и дизайнерска дрога сред подрастващите. Зад инициативата стоят социалният министър Борислав Гуцанов, Държавна агенция за закрила на детето и медицински специалисти.
Депутатите гласуват за пълна забрана на еднократни вейпове
Пред ученици, учители и директори ще бъдат представени информационни видеоклипове на достъпен език, в които лекарите разказват за вредите от употребата на тези субстанции. С това ще се надгради Националната кампания за превенция на употребата на забранените вещества в ранна възраст, която се провежда в училищата от миналата учебна година.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни