В гръцките курорти Неа Мудания и Неа Каликратия въвеждат контролирано паркиране. Мярката цели да се справи с проблема със задръстванията в центъра на двата града, който е особено сериозен през летните месеци.

В центровете ще бъдат създадени общо 1000 контролирани паркоместа – 600 в Неа Мудания и 400 в Неа Каликратия. В тях, както и в обособени безплатни паркинги, ще бъдат инсталирани сензори. Чрез специално мобилно приложение гражданите ще получават информация в реално време за свободните места за паркиране. През същото приложение шофьорите ще могат и да заплащат за престоя си след предварителна регистрация.

Освен че ще показва свободните места, системата ще известява компетентните органи за автомобили, паркирали незаконно в специално обозначените зони за постоянно живеещи. Проверките ще се извършват от общински служители и Пътна полиция.

Общинските власти предвиждат първоначалният престой в зоните да бъде безплатен. Конкретният период (например първите 15 или 30 минути) и таксата за последващото паркиране ще бъдат определени с бъдещо решение на общината.

Проектът е на стойност 700 000 евро, вече има избран изпълнител и се очаква да бъде завършен до февруари 2026 г.

Кореспондент: Бойка Атанасова

Редактор: Мария Барабашка