Потребителите няма да бъдат ощетени от новите въведения, смята Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители”
Възможно е потребителите да се объркват от новите етикети с двойните цени, но те по никакъв начин няма да бъдат ощетени посредством цените. Това каза Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители” в Интервюто след Новините на NOVA. Според него няма повод за притеснение относно формирането на цените в магазините след въвеждането на новите правила.
„Днес пазаруваме както сме пазарували вчера, и както вероятно ще пазаруваме и утре. Разликата е, че вече върху етикетите има двете цени. Да, възможно е хората да се объркат, но всичко е въпрос на свикване”, каза още Николов.
Ще спре ли спекулата на пазара „Магазинът за хората”
Според експерта грешните социални политики и липсата на подпомагане на уязвимите групи са основните спънки за пълноценния преход.
„Времето ще покаже какво може да се постигне с Магазините за хората. Но за да направиш една такава инициатива, която да е и като социална политика, няма как да навлизаш в пазарна среда. Все пак този проект ще се прави с пари от бюджета”, посочи Николов и допълни, че надценките в цените на продукти и услуги трудно могат да се компенсират чрез подобен механизъм.
„Надценките винаги са резултат на неконкурентните практики на дадени търговци. За това и секторните анализи са много добра стъпка – по този начин може лесно да се установи и броят на прекупвачите и съотношението им към останалите участници по веригата на доставки”, обясни той. Николов подчерта, че правилната намеса на регулаторите трябва да бъде именно в тази насока.
„Когато раздробите тези връзки, няма да има толкова високи надценки. Смущаващо е, че търговците трябва да обосновават цените си, а всъщност конкуренцията на пазара се базира точно на ценовото разнообразие”, посочи още Николов. Според него, именно условията за добра пазарна конкуренция са един от начините за справяне със спекулата с цените.
Редактор: Цветисиана Костова
