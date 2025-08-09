От петък в магазините стоките трябва да се обозначават с цена както в лева, така и в евро. По пазарите и тържищата търговците казват, че се съобразяват с наредбата, но на този етап им е трудно да сменят цените веднага.

На пазара в Казанлък цените в евро и в лева все още не са изписани навсякъде. Предпочитаната от търговците валута остава левът.

„Само за днеска отворихме и за това“, споделя един от търговците.

Търговците допълват, че цените на пазара постоянно се променят.

„Ами евро още не съм виждал. Някъде слагаме, някъде не. Хората още пазаруват в левове и аз предпочитам лева“, посочи друг търговец.

„Когато започнем да връщаме в евро и левове, може би ще ни е по-трудно“, коментира Станка.

Клиентите засега не срещат проблем.

„Предимно разделяме цената на две, дори с 5-10 стотинки разлика – няма проблем“, споделя пазаруваща жена.

Търговците са притеснени най-вече от възможността за глоби при неспазване на изискванията.