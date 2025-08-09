-
Ексклузивно пред NOVA: Среща с архитекта на еврото Жан-Клод Трише
-
Преходът към еврото: Какво да очакват потребителите и бизнеса
-
Как ще изглеждат доходите ни в евро
-
39% американски мита за Швейцария: Страната настоява за нови преговори след търговския удар
-
Инфлация, закон за еврото и „Магазини за хората”: Какви са очакванията за българската икономика
-
Ще доведе ли новият закон за хранителните доставки до празни рафтове в магазините
Промяната предизвиква трудности при поставянето на цени, но клиентите не изпитват проблеми засега
От петък в магазините стоките трябва да се обозначават с цена както в лева, така и в евро. По пазарите и тържищата търговците казват, че се съобразяват с наредбата, но на този етап им е трудно да сменят цените веднага.
На пазара в Казанлък цените в евро и в лева все още не са изписани навсякъде. Предпочитаната от търговците валута остава левът.
Обмен на валута без такса: Над 2000 пощи в помощ на хората в малките населени места
„Само за днеска отворихме и за това“, споделя един от търговците.
Търговците допълват, че цените на пазара постоянно се променят.
„Ами евро още не съм виждал. Някъде слагаме, някъде не. Хората още пазаруват в левове и аз предпочитам лева“, посочи друг търговец.
За еврото и лева: Как хората в Северозапада свикват с промяната на валутата
„Когато започнем да връщаме в евро и левове, може би ще ни е по-трудно“, коментира Станка.
Клиентите засега не срещат проблем.
„Предимно разделяме цената на две, дори с 5-10 стотинки разлика – няма проблем“, споделя пазаруваща жена.
Търговците са притеснени най-вече от възможността за глоби при неспазване на изискванията.
Последвайте ни