Снимка: iStock
-
Бензиностанции, таксита, учебни помагала и книги - извън обхвата на двойното етикетиране
-
Обмен на валута без такса: Над 2000 пощи в помощ на хората в малките населени места
-
Какво ще се промени и кога с банковите операции, кредитите и спестяванията
-
Двойните цени са факт: Хаос на пазарите, експерти уверяват, че спекула няма
-
МВР алармира: Внимавайте за съмнителни лица, предлагащи обмяна на фалшиви евробанкноти
-
Етикетиране в евро и лева: Двойното обозначаване на цените вече е задължително
Екип на NOVA посети малкото село Лик, за да провери какви са нагласите на хората там
С въвеждането на новите правила около еврото може ли хората да се заблудят? Може ли някой злонамерено да ги излъже? Екип на NOVA посети малкото село Лик в Северозапада, за да провери какви са нагласите на хората там за предстоящото ни влизане в еврозоната.
С четири жителки на мездренското село Лик говорим за двойните етикети в магазините. Пресмятаме точно на колко евро са равни 10 лева.
Бившият банков служител и настоящ кмет на населеното място Валентина Мишева веднага изчислява: "10 лева разделяме на централния курс - 1.95583 и получаваме равностойност в евро".
Въпросът е обаче дали ще се справят по-възрастните хора. "По принцип ще бъде трудно. Ще го делят на 2, защото така е по-лесно и приблизително това е стойността в евро", подчертава Валентина.
Северозападът пръв "прегърна" еврото
Някои от хората даже вече имат реален опит в този начин на пресмятане. "Покрай сина ми. Той пътува в Европа. Пазарува в евро. Горе-долу гледам бележките, с които търгува и имам някаква представа", обясни Гена Кръствева.
За тях проблемите са други. Смятат, че трудно биха се ориентирали в промоциите. Иванка Дачовска не се притеснява, че някой може да я излъже с обмяната, защото няма скътани под дюшека левове.
Най-истинската дискусия все пак става за цената на хляба в евро.
Първото евросело Калугерово посреща валутата с надежда и притеснения
Дамите, с които се срещна екипът ни твърдят, че ако забележат етикети, обърнати обратно, които биха заблудили клиентите или някаква друга нередност, биха подали сигнал до институциите, за да няма злоупотреби и излъгани.
Повече по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни