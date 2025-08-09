С въвеждането на новите правила около еврото може ли хората да се заблудят? Може ли някой злонамерено да ги излъже? Екип на NOVA посети малкото село Лик в Северозапада, за да провери какви са нагласите на хората там за предстоящото ни влизане в еврозоната.

С четири жителки на мездренското село Лик говорим за двойните етикети в магазините. Пресмятаме точно на колко евро са равни 10 лева.

Бившият банков служител и настоящ кмет на населеното място Валентина Мишева веднага изчислява: "10 лева разделяме на централния курс - 1.95583 и получаваме равностойност в евро".

Въпросът е обаче дали ще се справят по-възрастните хора. "По принцип ще бъде трудно. Ще го делят на 2, защото така е по-лесно и приблизително това е стойността в евро", подчертава Валентина.

Северозападът пръв "прегърна" еврото

Някои от хората даже вече имат реален опит в този начин на пресмятане. "Покрай сина ми. Той пътува в Европа. Пазарува в евро. Горе-долу гледам бележките, с които търгува и имам някаква представа", обясни Гена Кръствева.

За тях проблемите са други. Смятат, че трудно биха се ориентирали в промоциите. Иванка Дачовска не се притеснява, че някой може да я излъже с обмяната, защото няма скътани под дюшека левове.

Най-истинската дискусия все пак става за цената на хляба в евро.

Първото евросело Калугерово посреща валутата с надежда и притеснения

Дамите, с които се срещна екипът ни твърдят, че ако забележат етикети, обърнати обратно, които биха заблудили клиентите или някаква друга нередност, биха подали сигнал до институциите, за да няма злоупотреби и излъгани.

