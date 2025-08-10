В неделя ще е слънчево и почти безоблачно. Вятърът ще е източен с по-силни пориви в Югоизточна България и по Черноморието. Дневните температури ще са между 35 и почти 40 градуса.

Времето ще запази горещия си летен ритъм поне още 10-12 дни. Дневните температури ще се движат през по-голямата част от периода между 31 и 36 градуса, в някои от дните до 40 и малко над тази граница в обичайно горещите зони.

Лека динамика се очаква на 12 август, когато временни увеличения на облачността вероятно ще са причина за незначителни локални превалявания.

Край морето

По Черноморието ще е преобладаващо слънчево с минимални смущения поне 2 седмици напред. Около 12-13 август е възможно в някои части на крайбрежието да има по-динамична облачност, но валежи са малко вероятни.

Типично за август, слънцегреенето ще е интензивно с изисквания за сериозна слънцезащита. Дневните температури през повечето дни ще се колебаят около 30 градуса.

Ветровете ще са предимно североизточни, а вълнението на морето ще е променливо. В неделя и понеделник морето ще е относително спокойно.