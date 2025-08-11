Катастрофа спря движението на „Тракия” край Стара Загора. Ударили са се две коли. Един човек е пострадал и му е оказана медицинска помощ.

Инцидентът е настъпил в 9:04 ч. в понеделник. Автомобилите се сблъскали на 196-ия километър от магистралата в посока Бургас.

На място има полицейски екип. Движението в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут от пътен възел "Свобода"-път II-66 - околовръстен път Стара Загора-път I-5, пътен възел Стара Загора - АМ „Тракия”.