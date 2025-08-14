Депутатът от „ДПС - Ново начало” и бивш вътрешен министър Калин Стоянов е отправил официално запитване до държавния глава във връзка с кортежа, който го съпровожда по събития. Според него той наброява неоправдано много автомобили и служители на НСО.

Нови политически искри около кортежа на президента

Стоянов е систематизирал искането си за информация към Румен Радев в няколко точки:

1. На какво основание на 10 август кортежът, с който се придвижвал в град Варна, наброява общо 7 превозни средства?

2. Има ли заповед на началника на НСО или друго длъжностно лице от Националната служба за охрана кортежът да бъде в този вид, или разпореждането идва от друго място?

3. В кортежа били ли са превозвани други лица с висока степен на застрашеност, което да е наложило предприемане на допълнителни мерки за сигурност?

4. Освен официални лица, в придружаващите автомобили, движещи се при специален режим, пътували ли са други граждани, служители от администрацията на президентството, близки, приятели или роднини и ако да, на какво правно основание?

5. Каква е точната бройка на служителите от НСО, командировани на родното Черноморие, за да се грижат за Вашата безопасност?

Припомняме, че на 11 август Калин Стоянов пусна видеоклип в профила си във Facebook на кортеж на НСО във Варна, който според него е на президента и е необичайно голям. Последва коментар в социалната мрежа на съветника по сигурност и отбрана на Румен Радев - Димитър Стоянов.

"Изказването на президента, което акцентира върху ударното разпродаване на държавни имоти, явно засегна невралгична тема за настоящите управляващи, защото вече втори ден не смогват с клепането на Радев. Кой ли не се появи да ръси нелепости, ето сега и бившият министър на „Сглобката” и настоящ депутат Калин Стоянов се закахърил за „кортежа”, който бил „блокирал” Варна", написа Стоянов в пост във Facebook.

Калин Стоянов отвърна: "Докато президентският съветник невинно обяснява, че охраната се определяла от НСО, ще му припомним, че началникът на НСО е пряко подчинен на президента. С други думи, ако Радев поиска 7, 8 или дори 15 автомобила, за да разкарва свои близки, роднини или чиновници по плажовете, НСО ще изпълни безусловно прищевките му".

Калин Стоянов отправя запитване към президента и относно помилване на осъдено лице. Става дума за Огнян Атанасов-Тополнишкия. Той беше арестуван през февруари с няколко килограма кокаин по време на мащабна полицейска операция и впоследствие обвинен за ръководене на организирана престъпна група. Той пусна няколко жалби в съда за измяна на мярката му заради влошено здравословно състояние. През април Софийският апелативен съд постанови да изтърпи "домашен арест".

Калин Стоянов пита държавния глава на какво основание е помилван Александров.

"Този човек беше осъден от Апелативен съд в Гърция на 15 години лишаване от свобода за трафик и разпространение на наркотици. Впоследствие е екстрадиран в България, за да изтърпи наложеното наказание, но през 2022 г. тържествено напуска затвора като свободен гражданин, защото е помилван от президентската институция. Реално “Тополнишкия” е изтърпял едва 5 от общо 15 години лишаване от свобода, т.е. с указ на президентската институция са му опростени 10 години лишаване от свобода, наложени от съда в Гърция! Между другото, помилваният от президентската институция през 2022 г. Огнян Тополнишкия отново е задържан през февруари 2025 г. от служители на ГДБОП, този път в момент на сделка с 4 кг кокаин", пише Стоянов. И призовава държавния глава към пълна прозрачност и отчетност пред всички български граждани.

