Представители на бизнеса, експерти от браншови и неправителствени организации се събират днес в Министерството на икономиката и индустрията. Поводът е заседание на работната група във ведомството, която подготвя въвеждането на еврото от 1 януари догодина.

На срещата ще бъдат обсъдени насоки за прилагането на задължителното двойно обозначение на цените на стоки и услуги, както и заплащането на покупките в брой в двете валути.

