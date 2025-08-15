Снимка: iStock
Експерти обсъждат с бизнеса плащането в брой в двете валути
Представители на бизнеса, експерти от браншови и неправителствени организации се събират днес в Министерството на икономиката и индустрията. Поводът е заседание на работната група във ведомството, която подготвя въвеждането на еврото от 1 януари догодина.
„Еврото - въпроси и отговори”: Кога и къде да обменим парите си
На срещата ще бъдат обсъдени насоки за прилагането на задължителното двойно обозначение на цените на стоки и услуги, както и заплащането на покупките в брой в двете валути.Редактор: Станимира Шикова
