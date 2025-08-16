Снимка: iStock
Разказва "Дойче веле"
„Дойче веле” ни отвежда на поредната разходка. Този път те ще ни заведат не къде да е, а в Занзибар.
Как на острова се справят със свръхтуризма и пред какви изпитания се изправят месните там?
Кой е мъжът, който прави впечатляващи снимки на катерици (ВИДЕО)
Повече гледайте във видеото.
