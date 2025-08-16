Стотици пожари, рекордни температури и тежки инциденти – това е лятото в България, но и в голяма част от Европа. Зад жегата обаче се крие не само риск за природата, но и сериозна заплаха за човешкото здраве и психика. За това предупреди в ефира на „Събуди се” климатологът Симеон Матев.

„Топлото време не влияе добре на всички. Докато за някои е приятна част от лятото, за други носи физическа умора, агресия, тревожност и дори психически срив“, обясни експертът.

Според Матев най-опасният период за слънчеви изгаряния не е през август, както много хора смятат, а в края на юни и началото на юли, когато слънцето е най-високо на хоризонта.

„През юни опасният интервал е от 11:00 до 16:00 ч., докато втората половина на август вече позволява повече излагане на слънце – рисковият прозорец се свива между 12:00 и 15:30 ч.“, уточни той.

Той подчерта, че през август слънцето започва „да пада“ и макар времето да е горещо, ултравиолетовата радиация е по-ниска, което обяснява защо мнозина не усещат същото парещо въздействие както в началото на лятото.

Матев подчерта, че промените в климата вече се отразяват драстично на лятото у нас. Три ключови фактора превръщат обикновен летен ден в потенциална пожароопасна ситуация:

• Високи температури

• Продължителна суша и изсушена растителност

• Силен вятър

„Вятърът е катализатор – когато се съчетае с горещината и сухата почва, пожарите избухват бързо. Това не е само у нас, а засяга целия Средиземноморски регион – Гърция, Испания, Италия“, предупреди климатологът.

„Почти всички пожари са причинени от човека. Или от небрежност, или – по-лошото – умишлено“, каза Матев.

Той посочи, че хвърлени фасове, барбекюта на открито и непогасени огнища са сред основните причини за пожарите в България.

„Когато изглежда, че огънят е угаснал, в сърцевината му все още може да има тлеещи въглени. При първия повей на вятъра – пламъците избухват наново“, обясни той.

„Горещините влияят на поведението. Усещането за дискомфорт, безсъние, раздразнителност и агресия са много по-чести през горещите дни“, каза Матев.

Затова той апелира хората да търсят хладни помещения, да пият вода редовно, да избягват прекомерно излагане на слънце, но и да мислят за останалите – особено уязвими са възрастните, децата и хората със здравословни проблеми.

