Той е новият хит сред ракетните спортове – динамичен, лесен за научаване и без възрастови ограничения. В последните години паделът превзе Европа, а сега набира скорост и у нас – от малки деца до играчи над 60.

Ако сте имали дълга работна седмица и имате нужда от нещо различно имаме идея: Падел! Спортът, който събира напълно начинаещи и бивши тенисисти с една обща цел – забавление.

„Това са два часа, за които не мислиш за нищо друго освен за този спорт. Много е динамичен много е активен, кара те да се чувстваш много добре. Не е като в тениса да играете само един срещу друг - тук имаш игра със стъкла, имаш различни позиции, ситуации, в които се налага и да мислиш много бързо. Тук се запознавам с прекрасни хора и се чувствам чудесно. Всеки спорт е богатство , но аз намерих в падела моя спорт , който ме кара да се чувствам добре”, посочи Йоана Колева.

Ако има човек, който може да запали всеки по падела – това е Мигел.

„Паделът е комбинация между тенис и скуош – играем с ракети, топката е почти същата като при тениса, но имаме и стъклени стени като в скуоша. Играе се по двойки, лесно е, забавно е и най-вече – социално. Хората идват, играят, смеят се и винаги се връщат. Правилата са малко, забавлението – много. В България се появи преди около четири години и бързо набра популярност”, обясни треньорът Мигел.



За някои паделът е сутрешен ритуал. Денят просто не започва без мач.

„Опитвам се всеки ден да играя сутрин, като се събудя. Първото нещо, което правя - идвам на корта”, сподели Алекс.



Сред любителите на падела има и такива, които идват от съвсем различни спортове, но намират, че преходът е изненадващо лесен.



„Аз идвам от футбола, но преходът е доста плавен. Паделът е доста социален и лесен спорт за започване, ако трябва да го сравним с тениса. За начинаещи със сигурност това е нещото, с което трябва да започна,т като избират ракетен спорт”, смята Калин Дончев.



А за Калина паделът е не само ново хоби, а и начин да прекарва повече време с любимия човек.



„Аз, като абсолютен новобранец, открих първо страшна приемственост в падел общността, а отделно и моята половинка е треньор, което допълнително ни сплоти и времето, което си отделяме на корта, е просто незабравимо”, разказа тя.

И ако се чудите дали има възрастови ограничения – отговорът е категорично – не.



„Аз съм на 62 , карам 63. Да ги окуража - спокойно могат да заповядат и да опитат падел”, каза Никола.

