Рибена кост се превърна в сериозна заплаха за живота на мъж от Пловдив. Месеци след като я поглъща, костта се скрива дълбоко в езика му и причинява опасен абсцес. Благодарение на лекари от УМБАЛ „Каспела” мъжът е спасен.

„Пациентът пристигна във видимо усложнено състояние. Имаше принудително отворена уста, не можеше да преглъща, не можеше да говори нормално и слюнката му се стичаше от устата”, заяви д-р Таниел Минков.

3 месеца с рибена кост в езика: Как лекари от Пловдив спасиха живота на мъж с тежки усложнения (СНИМКА)

„На пациента това му се случваше за пореден път. Преди няколко месеца имал подобно оплакване, като потушил симптомите с лечение с антибиотици”, обясни д-р Минков.

Компютърна томография показала тънка 12-милиметрова структура, наподобяваща рибена кост, забита във вътрешните мускули на езика.

„Цялата кост беше в езика и около нея имаше възникнал гноен процес – абсцес на езика”, обясни д-р Минков.

„Всички отоци на езика представляват животозастрашаващо състояние, което може да доведе до задушаване за минути”, заяви началникът на клиниката доц. д-р Димитър Пазарджиклиев.