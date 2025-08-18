-
Лятото на изгарянията: Пожари, газови бутилки и опасно слънце водят до десетки пострадали
-
Откриха вертолетна площадка в болницата в Кърджали
-
Как работи новото приложение за цени на медикаменти
-
Опасен ли е ръстът на случаите на COVID-19 у нас
-
Нов скок на заразените с коронавирус в България през последните дни
-
Ново мобилно приложение показва цените на лекарствата и в евро
Той беше спасен след операция в Пловдив
Рибена кост се превърна в сериозна заплаха за живота на мъж от Пловдив. Месеци след като я поглъща, костта се скрива дълбоко в езика му и причинява опасен абсцес. Благодарение на лекари от УМБАЛ „Каспела” мъжът е спасен.
„Пациентът пристигна във видимо усложнено състояние. Имаше принудително отворена уста, не можеше да преглъща, не можеше да говори нормално и слюнката му се стичаше от устата”, заяви д-р Таниел Минков.
3 месеца с рибена кост в езика: Как лекари от Пловдив спасиха живота на мъж с тежки усложнения (СНИМКА)
„На пациента това му се случваше за пореден път. Преди няколко месеца имал подобно оплакване, като потушил симптомите с лечение с антибиотици”, обясни д-р Минков.
Компютърна томография показала тънка 12-милиметрова структура, наподобяваща рибена кост, забита във вътрешните мускули на езика.
„Цялата кост беше в езика и около нея имаше възникнал гноен процес – абсцес на езика”, обясни д-р Минков.
„Всички отоци на езика представляват животозастрашаващо състояние, което може да доведе до задушаване за минути”, заяви началникът на клиниката доц. д-р Димитър Пазарджиклиев.
Последвайте ни