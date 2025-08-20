За убийството на 44-годишната жена от Първомай е задържан и обвинен 21-годишен мъж, бивш приятел на дъщерята на жертвата. Това обявиха от прокуратурата.

Днес на пресконференция МВР и прокуратурата ще коментират как са стигнали до извършителя.

Задържаният за убийството в Първомай живеел в общежитие в „Студентски град”, с повдигнато обвинение е

Според източници на NOVA една от уликите, които отвеждат разследващите, МВР и прокуратурата до евентуалния извършител, е странното движение на колата му на 18 август - тогава, когато става убийството.

Автомобилът е бил забелязан да се движи по автомагистрала „Тракия” след 02.00 ч. в посока Бургас, а 3 часа по-късно в обратната посока. Същата кола беше иззета снощи от „Студентски град”, където задържаният живее в общежитие.

