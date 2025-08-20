280 образователни институции са с новоизбрани директори, обявиха от пресцентъра на МОН.

През юли бяха проведени два етапа на конкурси. Изборните процедури обхванаха държавни и общински училища, както и специализирани центрове като Центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), Центровете за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР), Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) и Държавния логопедичен център.

Общо за конкурса бяха обявени 442 изборни процедури, но не всички те доведоха до избор на нови ръководители. С нови директори учебната година започват 251 училища, 17 центъра за специална образователна подкрепа и 8 центъра за личностно развитие. Избрани са ръководители и на три регионални центъра за приобщаващо образование и на Държавния логопедичен център.

