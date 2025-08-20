Джакпот от 250 милиона евро бе спечелен за първи път във Франция. Това представлява най-голямата национална печалба в лотарийна игра, обяви FDJ United (бивша Française des jeux) в съобщение.

Предишният рекорд за печалба на френска територия беше 220 милиона евро, спечелени в Таити, Френска Полинезия, през 2021 г.

Джакпотът достигна максималната си сума на 19 август, тъй като никой играч не беше познал петте правилни числа и двете звезди при тегленето на 15 август, което показваше потенциална печалба от 234 милиона евро.

За да спечели рекордната сума, предложена от FDJ и европейските му партньори, трябваше да бъдат отбелязани числата 24-31-34-41-43, както и звездите 6 и 8.

Победителят има 60 дни от датата на тегленето, за да се яви.

Редактор: Габриела Винарова