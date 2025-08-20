Израелската армия съобщи, че е убила 10 бойци на "Хамас" в Газа, докато отблъсквала атака на въоръженото крило на ислямистката групировка. Палестинците твърдят, че са убили няколко израелски войници преди това, предаде АФП.

Израелските медии отбелязват, че такова нападение срещу войски в Газа е изключително необичайно от началото на войната през октомври 2023 г., след атаката на "Хамас" срещу Израел.

„Днес около 9 ч. местно време над 15 терористи излязоха от няколко тунела до поста на 90-ти батальон в южния район на Хан Юнис“, съобщи израелската армия.

Бойците извършили комбинирана атака с огнестрелно оръжие и противотанкови ракети, като някои проникнали в поста и били ликвидирани при директен бой и въздушна поддръжка.

Журналистът Дорон Кадош от израелското военно радио определи атаката в Хан Юнис като „изключителна“ от началото на войната, а Times of Israel я нарече „необичаен инцидент“. Канал 12 съобщи, че нападението е било за отвличане на войници.

Военните от Езедин ал-Касам, въоръженото крило на "Хамас", заявиха, че „сутринта извършихме рейд срещу новоизграден вражески пост югоизточно от Хан Юнис“, като нападателите са атакували охранителни танкове и къщи, където израелски войници са се укрепили. Някои бойци на "Хамас" проникнали в къщите и ликвидирали няколко войници на близка дистанция с леко оръжие и ръчни гранати, твърди се, че е убит и командир на танк.

„При пристигането на спасителните сили един от бойците на Касам се взриви сред войниците, причинявайки смърт и ранявания“, добавят от "Хамас". Израелската армия отрече да е имало самоубийствени атентатори сред бойците на "Хамас" или опит за отвличане на израелски войници.

Редактор: Емил Йорданов