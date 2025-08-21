-
Според експертите ключът е в доброто планиране и достатъчно дълга отмора
С наближаването на летните отпуски много хора се питат как да почиват така, че да се върнат на работа наистина отпочинали, а не още по-изморени. Според експертите ключът е в доброто планиране и достатъчно дълга почивка.
„Минимумът за пълноценна почивка е между 10 и 14 дни“, обясни Елица Панева, експерт по човешки ресурси. По думите ѝ най-добре е, ако човек може да си позволи месец отпуск, но и две седмици са достатъчни, за да се изключим от работния стрес и да презаредим.
„Първите няколко дни от отпуска продължаваме да мислим за работа. Чак след третия ден психиката започва да разбира, че е време за почивка“, уточнява тя.
Когато работата не спира дори през лятото: Професиите, които никога не почиват
Кратките почивки – полезни, но не достатъчни
Паневa подчерта, че кратките почивки от два-три дни не са ефективни за цялостно възстановяване. Те имат смисъл само като допълнение след по-дълга ваканция. „Ако само по три дни почиваме, психиката няма време да се настрои, че е отпуска“, обясни експертът.
Как да се върнем плавно на работа
Според нея е важно след отпуската да се предвиди поне един ден за адаптация.
„Приберете се в събота, за да имате време да планирате седмицата и да се подготвите за понеделник. Не се опитвайте да наваксате наведнъж всичко, което ви е чакало – това само ще увеличи стреса,“ съветва Панева.
Много хора изпитват вина, че оставят колегите „сами в боя“, докато почиват. Панева е категорична: „Това означава, че сме твърде привързани към работата. Но ако не си дадем почивка, ставаме изнервени и по-малко полезни и за колегите“.
Нови правила за дипломите при назначаване
В ефира бе обсъдена и промяната в наредбата, която премахва изискването кандидатите да представят хартиена диплома при започване на работа. Според Панева това е приложимо основно за държавния сектор и носи по-скоро затруднения.
„Отделите по човешки ресурси имат достатъчно работа. Проверка в електронен регистър изисква авторизация, електронен подпис и съгласие от кандидата. Това може да забави назначаването с дни“, коментира тя.
Почивката – инвестиция в продуктивността
„Истинската почивка ни прави по-щастливи, по-продуктивни и по-готови за предизвикателствата в работата“, заключи Елица Панева.
Репортер: Рая ВаташкаРедактор: Цветина Петкова
