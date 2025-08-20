Когато работата не спира дори през лятото: Професиите, които никога не почиват

Докато повечето хора са на почивка през летния отпускарски сезон, има професии, за които работата не спира, а работещите в тях поддържат ритъма на живота ни без прекъсване.



Докато градът все още спи, някои вече са на работа.



„Нашият работен ден започва рано, още преди да е станало светло, когато хората още спят. Към 05:00-06:00 часа започваме да пълним първите тави”, казва Любомира Стойчева, мениджър на пекарна.

„Стараем се максимално да имаме прясна изпечена баница за всеки един клиент, който ни посети”, казва Любомира.

За хората, които отиват на работа, ароматът на топла баница е сигурен знак, че денят е започнал.

„Да се омеси тестото, да се приготви плънката, да втаса тестото, след това да бъде изпечена, за да стане тънка, хрупкава, златиста и вкусна”, разказва Любомира.

Слънцето вече е високо, а на пазара кипи живот.

„Целогодишно сме тук”, казва Албена Димитрова, продавач. „ Лятото имаме работа, защото сега хората си слагат консерви, чушки – такъв е сезонът, хората си купуват нашата стока”, разказва Албена. Отваря към 08:30 – 09:00. А вечер е на място до 18:30-19:00 часа.

Въпреки умората, търговците не спират – защото свежата храна няма почивен ден.

„Ами много работим, постоянно работим и ни е изморителна работата – безсъние, всичко ни изморява”, казва Албена.

А има професии, които са готови да откликнат по всяко време на денонощието. Александър Лилов е ключар повече от 10 години, споделя, че всеки негов работен ден, е различен.

„Всяка брава е различна, клиентът е различен и всеки проблем, който трябва да разрешим, е различен”, казва Александър Лилов. Телефонът му звъни денонощно.

„Можем да откликнем по всяко време и решаваме всякакви проблеми с ключове, ключалки, заключващите се системи на автомобилите”, казва Александър.

Избрал професията си случайно. „Изгубих си ключовете 3 пъти за един месец и се запознах с ключаря, който просто ми предложи работа. На мен ми беше омръзнало да работя в офиси и реших да сменя професията коренно”, разказва още Лилов.

От паниката до облекчението – ключарят е човекът, който връща спокойствието у дома.

Поне веднъж в седмицата помага на спешни случаи.

„Хората са изключително паникьосани преди да отидем и моменти след това вече всичко е наред”, казва той. И разказва и една от най-спешните си истории.

„Дете, вкарало ключа в ключалката, докато майката излязла да хвърли боклука. Беше завъртяло половин оборот. Отварянето на тази врата беше около 2 часа”, разказва Александър.

Няма врата, която не е успял да отвори, казва още той. И допълва, че трябва всеки да обърне внимание на нивото на сигурност у дома.

Не само отделни професии, а цели отрасли не могат да спрат и за ден.

„Металургичното производство е такъв пример. Тъй като, когато една пещ се използва постоянно, когато се запали, и това предполага работа на режим със смени”, разказва Добрин Иванов, АИКБ.

В Германия и Италия някои предприятия излизат в колективен отпуск през август, но през останалото време машините работят без почивка.

„Колективни трудови отпуски се срещат и в България, но това е доста често срещана практика и в Европа. Предимствата за бизнеса са, че през този период е възможно да се направи профилактика на машините, да се направи модернизация - и работниците да използват своя полагаем отпуск, да възстановят работната си сила”, каза Иванов.

Топлата закуска сутрин, кошницата със зеленчуци и отключената врата – зад тях стоят хора, които работят, за да може нашият живот да върви напред.

