Ученици от пет български училища обраха овациите от математическа олимпиада във Виетнам. В състезанието участваха отбори от 31-а държави. Част от българската група са и деца от Софийската математическа гимназия, които грабнаха общо 6 купи и 16 медала.

Националният ни отбор по дебати замина за Световното първенство в Панама

Децата разказват, че въпреки трудностите и нуждата от комплексна подготовка за подобен форум, те изпитват задоволство от постигнатото.

„Юли и август се подготвяхме с отбора. Решавахме задачи индивидуално и отборно”, каза шестокласникът Михаил Ангелов.

„Имаше доста задачи, които бяха трудни - доста за размисъл, логически, също така доста трудни геометрични. Успях да се справя. Доволен съм от себе си”, посочи Яков Младеновски.

„Самото състезание първоначално ми се стори ужасно трудно, когато продължих, се оказа не чак толкова”, сподели Беатрис Матакиева.

Равносметката - 6 купи, 4 златни, 8 сребърни и 4 бронзови медала, спечелени в надпревара с 31 страни, завоюваха възпитаниците на СМГ.



„Всяка задача може да се реши, ако имаш достатъчно време, но тук времето е ограничено. Също така има някакво напрежение, което го прави още по-трудно”, обясни деветокласникът Христо.

„Най- трудното е да поддържаш нивото и да не се отказваш при неуспех, защото дори когато не успеем, пак се учим на нещо и да гледаме напред”, категорична е Йоана Младенова.

За учителите на младите ни таланти уроците по математика са и уроци на постоянство и отговорност.

"Всеки, който се е посветил на математиката, полагайки толкова много труд, неминуемо рано или късно успехът е на лице", разкава Ваня Данова, която е и учител на децата.

Стимулът на децата е забелязан и от родителите.

„Имаше екипни подготовки, индивидуални подготовки. Дори се карахме с дъщеря ни, че решава твърде много задачи”, каза Мариян Матакиев.



„Аз бях човекът, който даваше някаква спирачка, обаче децата имат голяма вътрешна мотивация”, сподели Зорница Матакиева.



А плановете на победителите за бъдещето се оказват математически.



„Искам да стана учител на други деца. Да преподавам математика на тях, особено състезателната”, сподели Яков.



„Като порасна, искам да съм или физик, или химик. Имам чувството, че всеки един проблем трябва да бъде разрешен”, смята Михаил.

Стажант-репортер: Ерик Борозенков

Редактор: Цветисиана Костова