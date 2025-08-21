Жената от Великобритания, за която се вярва, че е най-възрастния жив човек в света, днес навърши 116 години. Нейното име е Етел Кейтърам и към момента живее в дом за възрастни хора в Съри, графство на юг от Лондон.

Кейтърам е считана за най-възрастния човек в света от началото на май, след като бразилската монахиня Ина Канабаро Лукас почина на 116-годишна възраст. Кейтърам е и най-възрастната британка на всички времена, според базата данни Oldest in Britain.

Миналата година тя получи поздравително писмо от крал Чарлз Трети. По този повод от дома, където Етел живее заявиха, че тази година дамата е отказала интервюта за медиите, а бъдеща размяна на съобщения или комуникация с крал Чарлз би била единствената отстъпка.

В единственото изявление на семейството се посочва, че възрастната жена е „избрала да прекара празника спокойно, в тесен кръг” и да се наслади на „един спокоен и щастлив ден”.

Етел е родена на 21 август 1909 г. в графство Хемпшир, Великобритания и е най-младата, коронована като "най-възрастната жена в света" от 2013 г. насам.

Тя е и сред най-възрастните пациенти, оцелели след боледуване от коронавирус, като се е заразила на през 2020 г., когато е била на 110 години, предаде SkyNews.

Тайната на дълголетието

Запитана от изданието Salisbury Journal по-рано през годината каква според нея е тайната на дълголетието, Етел отговаря символично: „Грабнете всяка възможност, която животът ви дава. Никога не знаете до какво ще доведе и дали изобщо ще се повтори”.

„Приемайте нещата от живота положително и правете всичко с мярка", казва още тя.

На едва 18-годишна възраст Етел заминава за Индия, където за кратко работи като детегледачка. По-късно двамата със съпруга ѝ – майор от британската армия – живеят в Хонг Конг и Гибралтар. По време на престоя на семейството в Азия, Етел открива и любовта си към децата, като по-късно тя отваря и своя детска градина.

Редактор: Цветисиана Костова