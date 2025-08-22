От полевите тестове до фалшивите резултати - трябва ли да се отмени наредбата за 24-часово задържане на шофьори при установено с дрегер наличие на алкохол или положителен полеви тест за наркотици? Юристи, експерти и общественици влязоха в дебат по темата. Спорът противопоставя тезите за защита правата на гражданите и ограничаване на полицейските правомощия, от една страна, и аргументите за необходимостта от строги превантивни мерки срещу опасното шофиране - от друга.

Адвокат Силвия Петкова уточни в ефира на "Здравей, България", че според закона при данни за извършено престъпление полицията може да задържи някого. "Смисълът на това е да се преустанови извършването или да се отнеме възможността да се извърши ново. Европейската конвенция за защита на правата на човека, както и практиката на съда в Страсбург казват, че задържането трябва да е пропорционално и необходимо. А това е така, ако липсва каквато и да е друга, по-лека мярка, например - отнемане на книжката. Ако тя е налице, дори да е бил дрогиран, щом му е отнета правоспобността и са му свалени номерата, той няма как да извърши престъпление. Относно унизителното отношение при арест - съдът не го отчита, защото в повечето случаи не можем да го докажем, полицаите винаги отричат. Остава тяхната дума срещу тази на задържания", обясни Петкова.

Директорът на онлайн редакцията на "24 часа" Данка Василева посочи, че журналистическата професия има функцията да предизвиква положителни промени в полза на обществото.

"Това трябва да направим, защото има изнасилване на закона. Той указва на полицията кого може да арестува при достатъчно данни за извършено престъпление. Законът не задължава органите на реда да задържат. Как може да има доказателства, след като 40% от резултатите от тестовете са фалшиво положителни? Трябва да се спре порочната практика на арести на водачи, за които дрегер е установил, че са употребили алкохол. Тя служи на полицията, за да отчита дейност", заяви Василева.

Пострадалата при удара от кола с мигранти в София: Бях несправедливо арестувана след катастрофата

Антоанета Борисова е шофьор на автомобила, ударен от кола с 11 мигранти при гонка с полицията. Екшънът се разигра в София през септември 2024 г. След катастрофата Борисова беше арестувана.

"Бог ме спаси, оцелях по чудо. Три часа след инцидента, след всички травми и наранявания, исках само да се прибера вкъщи, да си легна и кошмарът да приключи. Но всичко започна отначало - тестове за алкохол и наркотици, а заради хапче за глава, изпито часове по-рано, тестът показа позитивен резултат. С часове седях на една пейка с човека, който едва не ме уби. Не ми даваха да ставам от стола, дадоха ми само вода и кроасан. Чаках прокурорско разпореждане да ме освободят. Обискираха ме, но не са ме събличали", разказа жената.

Редактор: Цветина Петкова