Световната и европейска шампионка по самбо и джудо, Мария Оряшкова, вече държи в ръцете си своето първо дете, съобщава edna.bg. Спортистката сподели щастливата новина с кратко, но трогателно послание в Instagram: „Добре дошла, Матея!“, с което даде начало на нова глава в живота си.

Още преди раждането Оряшкова предизвика вълна от емоции сред последователите си, публикувайки снимка с наедряло коремче и признанието: „Най-ценното чудо расте тихо, но променя всичко“.

Тези думи докоснаха сърцата на хиляди фенове, които застанаха зад нея с обич и нетърпение да споделят радостта от новото начало.

След години, изпълнени с тренировки, победи и медали, пред нея стои най-важното предизвикателство – да даде любов и криле на своето дете.

Мария Оряшкова е родена на 12 декември 1988 г. в Пирдоп, но до 10-годишна възраст живее и учи в село Челопеч. Тя е национална състезателка, представяла България в свободната борба, самбото, джудото, сумото, плажната борба, плажното самбо и белт рестлинга.

Оряшкова влиза в историята на Европейските игри като единствения спортист, участващ в два спорта – борба и самбо. Тя е универсалната шампионка, покорила върхове в: борба; самбо; джудо; сумо; плажна борба; белт рестлинг (борба с колани).

Оряшкова обяви края на кариерата си през 2024 година.

Редактор: Цветина Петкова