Последната седмица на август започва с преминаването на слаб студен атмосферен фронт. В ранните часове в понеделник локални летни валежи има в северната половина на страната, следобед такива, но с гръмотевична активност се очакват по планините и в Източна България. Във вторник облачността ще остане променлива, но ще превали в незначителни количества само по планините на Югозападна България. Двата дни ще са с дневни температури между 25 и 30 градуса.

От сряда до събота ще е преобладаващо слънчево – сутрин прохладно с температури в много райони на в Западна и Централна България под 15 градуса. Денем термометрите ще се движат между 32 и 37 градуса, до почти 40 в отделни горещи точки на България в кулминацията на жегата около края на седмицата.

Ранните прогнози допускат самият преходът между двата месеца да е по-динамичен с нахлуването на по-студен въздух, който ще създаде условия за локално развиващи се летни бури на 31 август. Подобна обстановка се очертава и около 6 септември, деня, в който отбелязваме Съединението. Между двете смущения времето ще е преобладаващо слънчево с временни увеличения на облаците. Дневните температури ще се задържат в диапазона, характерен за лятото – между 30 и 35-36 градуса.

Край морето

По Черноморието времето също се движи в ритъма на късното лято. В по-близка перспектива облачни ще са 25-26 август, в първия от дните с условия за кратки валежи. Ранните прогнози допускат подобна обстановка и около 6 септември. В останалите дни от обозримия двуседмичен период – преобладаващо слънчево време, макар и някоя от сутрините с кратка мъгла.

Първата половина на настоящата седмица ще е по-хладна с температури в топлите часове 24-29 градуса. След това термометрите ще се движат с леки регионални колебания около 30-те градуса.

Седмица напред вълнението на морето ще е динамично. Условия за неспокойно море с по-висока вълна ще има около 28-29 август.