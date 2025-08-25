Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска лицензите на ABC и NBC да бъдат отнети. „Нечестният „журнализъм“ не трябва да бъде награждаван, а трябва да бъде прекратен!!!”, написа той в социалната си мрежа Truth social.

„Защо ABC и NBC FAKE NEWS, две от най-лошите и най-пристрастни телевизионни мрежи в света, не плащат милиони долари годишно за ЛИЦЕНЗИОННИ ТАКСИ? Те трябва да загубят лицензите си заради несправедливото отразяване на републиканците и/или консерваторите, но като минимум трябва да плащат ОГРОМНИ суми за привилегията да използват най-ценните ефирни вълни навсякъде и по всяко време!!! Нечестният „журнализъм“ не трябва да бъде награждаван, а трябва да бъде прекратен!!!”, пише в поста си американският държавен глава.

Редактор: Калина Петкова