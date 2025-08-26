При споделена отговорност, когато правителството и президентът имат различни политически визии за това как да се развиват в определени сектори дейностите на държавата, е нормално да има противоречия. Така отговори председателят на парламента Наталия Киселова на журналистически въпрос за евентуални противоречия между „Дондуков“ 1 и „Дондуков“ 2 за назначаването на главен секретар на МВР и председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Киселова присъства на откриването на Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт за мъже и жени в Долна Баня.

Киселова: Всички видяха, че парламентът може да работи

"Домакинството на България на Европейски шампионат по пожароприложен спорт е оценка на работата на МВР и на служителите, които се грижат да няма сериозни последици от пожарите", каза още Наталия Киселова.

Тя посочи също, че в текущата ситуация всяка от страните си дава сметка, че трябва да отстъпи по определени въпрос, за да може да има постоянно действащи служители.

Киселова коментира още, че продължилата дълго политическа нестабилност и острото противопоставяне, на което бяхме свидетели през изминалите години, е сред причините хора, изпълняващи функциите, да остават титуляри на постовете си.

Редактор: Цветисиана Костова