Втори ден от визитата на президента Румен Радев в Германия. След като държавният глава беше специален гост на откриването на новия завод за снаряди на „Райнемтал“, днес той ще се срещне с президента на Германия Франк-Валтер Щайнмайер.

Rheinmetall и България финализират преговори: Сделка за два завода се очаква до 3 седмици

Сред темите на разговора им ще бъдат икономика, стратегическо партньорство и развитие на отношенията в отбранителната индустрия.

Редактор: Румен Лозанов