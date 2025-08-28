Снимка: БГНЕС
Ще бъдат проведени разговори за икономика, стратегическо партньорство и отбранителната индустрия
Втори ден от визитата на президента Румен Радев в Германия. След като държавният глава беше специален гост на откриването на новия завод за снаряди на „Райнемтал“, днес той ще се срещне с президента на Германия Франк-Валтер Щайнмайер.
Rheinmetall и България финализират преговори: Сделка за два завода се очаква до 3 седмици
Сред темите на разговора им ще бъдат икономика, стратегическо партньорство и развитие на отношенията в отбранителната индустрия.Редактор: Румен Лозанов
