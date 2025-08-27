България е в интензивни преговори с германския отбранителен гигант Rheinmetall за откриването на два завода у нас, като договорите може да бъдат подписани в рамките на едва три седмици. Новината беше съобщена по време на официалното откриване на най-големия артилерийски завод в Европа, който се намира близо до Хановер. Това се случи в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, президента на България и премиера на Румъния.

Инвестицията в мащабното съоръжение е на стойност близо 500 милиона евро, а амбициозната цел е годишно да се произвеждат до 350 000 155-милиметрови снаряда.

Най-големият завод за барут в Европа ще се строи в България (ВИДЕО+СНИМКИ)

Именно с Rheinmetall се водят интензивни разговори за строежа два завода в България. Очакванията са договорите да бъдат подписани до 3 седмици. Единият да бъде за 155 милиметрови снаряди, а другият за барут. Това обявиха съвместно президентът Румен Радев и главният изпълнителен директор на компанията Армин Папергер.

Целта на Rheinmetall е да развие производството си и в Източна Европа.

„Убеден съм, че в следващите 3 до 4 седмици ще намерим решение и ще бъде задействана голяма инвестиционна програма“, заяви Армин Папергер, като благодари лично на президента Радев за подкрепата му по проекта.

Държавният глава от своя страна подчерта, че става въпрос за много повече от съвместно производство. „Това е дългосрочно стратегическо партньорство за създаване на нови работни места, внедряване на нови технологии и подкрепа за модернизацията на българските въоръжени сили“, заяви Румен Радев. Той допълни, че с тази инвестиция „България става част от европейската отбранителна екосистема“ и разкри, че с ръководството на Rheinmetall са обсъждали и трети съвместен проект – създаване на предприятие за производство на автотранспортна техника, предвид остарелия автопарк на българската армия.

По думите на присъстващия на събитието Христо Гаджев, правителството работи активно по проекта отдавна, като още през юли е подало документи за европейско финансиране. Той изтъкна, че България е една от малкото държави, които инвестират не само в закупуване на въоръжение, но и в придобиване на производствен капацитет на своя територия.

„Днес сме тук да видим как са направили за 18 месеца този голям завод, защото нашата амбиция е в бързи срокове такъв завод да се роди и в България. 50 на 50 - тоест съвместно около 50% е българската държава и 50% е частната инвестиция на Rheinmetall. Ние реално ще направим производство и то със заем, който няма да натовари бюджета сега”, заяви Гаджев.

Според Генералния секретар на НАТО Европа е изправена пред големи предизвикателства и заради Русия и Китай.

„Днес годишните възможности на Европа за производство на боеприпаси са шест пъти по-високи в сравнение с преди две години и се очаква да достигнат два милиона броя до края на годината. Rheinmetall има голяма заслуга за това”, заяви Марк Рюте.