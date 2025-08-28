Снимка: БГНЕС
Ще бъдат проведени разговори за икономика, стратегическо партньорство и отбранителната индустрия
Втори ден от визитата на президента Румен Радев в Германия. След като държавният глава беше специален гост на откриването на новия завод за снаряди на „Райнемтал“, той се срещна с президента на Германия Франк-Валтер Щайнмайер.
Rheinmetall и България финализират преговори: Сделка за два завода се очаква до 3 седмици
Сред темите на разговора им бяха икономиката, стратегическото партньорство и развитие на отношенията в отбранителната индустрия.
"От осем години работим с президента Щайнмайер и винаги във фокуса ни е било засилване на икономическото ни сътрудничество. Германия е стратегически съюзник и водещ инвестиционен партньор. Диалогът е важен за укрепване на доверието, а политиката трябва да води и до конкретни практически ползи. Очакваме инвестиции в областите като самолетостроене, ел. мобилност, електроника, енергетика и интелигентни системи. В началото на следващия месец компании от тези сфери очаквам да посетят България. Желая да открием нови мощности и да участваме в производството на „Еърбъс“. Ще продължим да работим с „Райнемтал“ за безпилотни системи и електроника. В България може да се произвежда военна автотранспортна техника. Ако правителството не си свърши работата, процесът може да се забави“, заяви президентът Радев.
