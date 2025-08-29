Бургаската полиция издирва мъж, който е прострелял десетки котки и гларуси в комплекс „Лазур" - на метри от детска градина. Установено е, че извършителят е използвал въздушна пушка. Някои от пострадалите животни са загинали, а жители на комплекса опитват да спасят други.

Лилия живее в комплекса и всяка сутрин води своите деца на детска градина. В крайблоковото пространство, само на метри от градината, за няколко месеца намерила три простреляни котки, две от които са починали от нараняванията си.

„След рентгеново изследване установиха, че в тялото на едно от животните има четири сачми. То е в много тежко състояние, с инфекция и бъбречна недостатъчност. Ветеринарите опитват да го стабилизират”, разказва Лилия Бигбаева.

Сигнал за серия стрелби в столичния квартал „Овча купел”



Тя е подала сигнал в полицията и знае, че много от котките в региона са ранени и носят сачми в телата си. Много от животните не успява да хване, но вижда агонията им.

„Предполагаме, че се стреля от един от близките блокове”, казва още Бигбаева.



Живеещите в района не знаят кой е стрелецът, но вече са чували или виждали десетки от ранените животни.

От полицията работят по случая, като вече са проверени всички собственици на регистрирани оръжия в региона. Вероятността стрелецът да притежава незаконно оръжие обаче е голяма.



„Проверени са и лица, които имат огнестрелно оръжие, за наличие на въздушна пушка. Ако тя произвежда кинетична енергия над 20 джаула, притежателят ѝ е задължен да я регистрира в съответното полицейско управление по местоживеене”, обясни Любомир Евтимов, началник група "Криминална полиция".



Заради непрестанните случаи на стрелба по котки, гларуси и гълъби от полицията призовават всички очевидци или хора със съмнения за самоличността на стрелеца да се обърнат към органите на реда.



„В работата е включена и "Охранителна полиция". Създали сме съвместни екипи, които продължават издирвателните мероприятия”, каза още Евтимов.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова